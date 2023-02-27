Malatya 5.6 büyüklüğündeki depremle sallandı! AFAD Başkanı acı haberi duyurdu

AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar öğle saatlerinde Malatya’da yaşanan 5.6 şiddetindeki artçı depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, yaşanan artçı deprem sonrasında “Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edilmiş durumda” dedi.

Ekipler sevk edildi

AFAD Başkanı Sezer tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında bölgede hazır bulanan 400 arama kurtarma ekibinin yanı sıra çevre illerden 250 ekibin daha bölgeye yönlendirildiğini vurgulayarak, “Bugün saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt merkezli artçı bir depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Bölgede 400’e yakın arama kurtarma personelimiz hali hazırda mevcuttu. Onlar bütün enkaz alanlarına yönlendirildi. İlk andan itibaren çalışmalar başlatıldı. Çevre illerden 250 arama kurtarma personelini helikopterler ile sevk etmiş durumdayız.

1 kişi hayatını kaybetti

Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden, özellikle 5 binada yoğun bir şekilde devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz ve bunların birçoğu 5 ve üzeri şeklinde. Orada yaşayan vatandaşlarımıza daha önce duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasar gören binalarımız var. sarsıntılara bağlı olarak bu binaların yıkılması söz konusu. Vefat eden vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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"Toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi"

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra toplamda 10 bin 282 artçı depremin meydana geldiğini vurgulayarak bölgedeki vatandaşları hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardı. Tatar, yaşanan artçı depremler ile ilgili bilgilere vererek şu sözleri kaydetti:

“Gerçekten çok olağandışı bir deprem aktivitesi ile karşı karşıyayız 3 haftada 2 tanesi 7.7 ve 7.6 olmak üzere diğerleri 6.4 ve 5.3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 ayrı deprem ve bunların dışında 5 ile 6 arası büyüklükte şu ana kadar meydana gelen 45 tane artçı sarsıntı var. Bu olağandışı bir durum. Bununla baş etmek gerçekten ciddi bir şekilde bir güç gerektiriyor. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı olarak değerlendiriyoruz.

Bugün meydana gelen deprem Yeşilyurt merkezli bir deprem ve derinliği 6.9 kilometre civarında. Bu deprem sonucunda da bugün ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik. şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaybettiğimiz depremlerin, bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü deprem birlikte toplam 45 oldu. Bizim bundan 3 ay önce yaşadığımız 4. 9 büyüklüğündeki İzmir ve 5. 9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer sadece şuana kadar 45 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Bu kadar büyük bir aktivitenin içerisinde bunların olması son derece olağandır.

"Vatandaşlarımız panik yapmamalı"

Vatandaşlarımızın hazırlıklı olması ve bu artçıları da soğukkanlı bir şekilde panik yapmadan yaşaması en sağlıklı yol. Özellikle artçı sarsıntılardan sonra bölgede bir takım kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde ve yine bazı büyük yerleşim yerlerinde kaya düşmesi tehlikesi de olabiliyor. Bu anlamda AFAD ekiplerini oluşturdu ve şu anda sahada çok geniş bir ekiple depremler sonrasında yaşanan kaya düşmesi ve heyelan gibi bir takım çökmeler gibi ikincil afetlerin de tespiti konusunda ekipler sahada ve bütün kırsalda çalışmalarını sürdürüyorlar.”