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Siyaset Mal varlığı iftirasına karşı harekete geçiyor! Turgut Altınok'tan Murat Ağırel hamlesi
Siyaset

Mal varlığı iftirasına karşı harekete geçiyor! Turgut Altınok'tan Murat Ağırel hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-03-20 23:12:00 - 2024-03-20 23:27:38
Mal varlığı iftirasına karşı harekete geçiyor! Turgut Altınok'tan Murat Ağırel hamlesi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, Murat Ağırel'in kendisi hakkında 600 dairesi olduğu iftirasına yönelik sert tepki gösterdi.

Turgut Altınok, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Togo kulelerinde ortaklığının olduğu ve Antalya’da 600 evi bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Altınok, bu haberlerin moral bozukluğu içerisinde yapılmış manipülatif çabalar olduğunu belirterek, “Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine sokakların ve başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır. Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır” ifadelerine yer verdi.

"Murat Ağırel için suç duyurusunda bulunacağız”

Turgut Altınok açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibarettir. Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır. Sayın Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Murat Ağırel'den 600 daireli iftira

Halk TV'de konuşan Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklayan Turgut Altonok'un Antalya'da 600 dairesi olduğu iftirasını atmıştı.
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