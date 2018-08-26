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'Mal var mı, mal?' sorusu yakalattı

İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla evinde yapılan aramada hiç bir şey bulunmayan G.G.'yi cama vurarak "Mal var mı mal?" diye seslenen kişi ele verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:50
'Mal var mı, mal?' sorusu yakalattı

İstanbulGaziosmanpaşa'da yaşanan olaydan 3 ay önce S.T. adlı kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. S.T., polise uyuşturucuyu mahalledeki G.G.'den aldığını söyledi.

Polis o sırada mahallede bulunan G.G.'yi buldu. Uyuşturucu madde sattığı yönündeki suçlama üzerine G.G. polise "Ben uyuşturucu satmıyorum. Bu S.T., uyuşturucu kullandığı için onu uyardım, dövdüm. 'Bir daha kullanma, kimseye de verme' dediğim için bana iftira atıyor" dedi.

"MAL VAR MI, MAL?"

Polis G.G.'nin üzerini ve evini aradı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı. Polis tam evden ayrılacağı sırada evin penceresine vuran bir kişi "Mal var mı, mal?" diye seslendi.

Hemen pencereye giden polis ekipleri, pencerenin camına vuran E.A. adlı bir kişiyle karşılaştı. E.A., polise bu evden uyuşturucuyu bu yöntemle aldığını söyledi.

TUTUKLANDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Polis ekipleri hemen E.A.'nın verdiği bu bilgiler üzerine tutanak tuttu. Tutanakta E.A.'nın pencerenin camına "Mal var mı mal" diye seslenerek vurduğu ve bu yöntemle G.G.'den uyuşturucu satın aldığı iddiasına yer verildi.

Yaşanan bu ilginç olayın ardından G.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tutuklanan G.G., bayram öncesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Yapılan duruşmada G.G.'nin tutukluluk haline devam kararı verildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 08:50
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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