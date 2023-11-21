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Gündem Makyajlanmış yeni kasa CHP’nin sözcüsü Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsız oldu!
Gündem

Makyajlanmış yeni kasa CHP’nin sözcüsü Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsız oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 12:23:00 - 2023-11-21 12:26:35

CHP İzmir İl Başkanı olduğu dönemde FETÖ üyeliğinden tutuklanan İbrahim Burak Oğuz için yaptığı açıklamalarla adını duyuran, yeni CHP’nin sözcüsü Deniz Yücel, başkan Erdoğan’ın Almanya’daki açıklamalarından rahatsız oldu.

CHP’nin sözcüsü Deniz Yücel, geçtiğimiz günlerde Almanya’ya giderek dünya gündemine oturan açıklamaları ile gündeme gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasına sahip çıktı. İsrail zulmünü ve Filistin'in verdiği mücadeleyi dünyaya haykırdı. Almanya ziyaretinde, "Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar" diyerek Avrupa liderlerini bir kez daha sorumluluk almaya çağırdı. Alman gazetecinin tehdit gibi sözlerini ise tarihi sözlerle yanıtladı. Dünyanın manşetlere taşıdığı o sözler CHP'de rahatsızlık yarattı. CHP sözcüsü Deniz Yücel'in 'üzüldüm' sözlerini vatandaşlar yanıtladı: Biz de sizin adınıza üzülüyoruz!

CHP DEĞİL ALMANYA SÖZCÜSÜ GİBİ...

Ancak Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik sözleri yine CHP'de rahatsızlık yarattı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Başkan Erdoğan'ın Almanya'da soğuk karşılandığını ve Alman medyasının eleştirisine maruz kaldığını yazdı.

 

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