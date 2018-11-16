ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

Eski Türkiye’den kalma tartışmaları gündeme getirerek toplumsal huzuru bozmaya çalışan bazı odakların provokasyon peşinde olduğunu belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Maksat toplumu germek ve bölmektir. Provokasyon peşinde olanlara bu millet fırsat vermeyecektir” dedi.

Karşı karşıya getirme projesi

“Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemize ve ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumumuzdur” ifadelerini kullanan Bayraktutar, şöyle devam etti: “Bu güzide kurumumuza ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, önyargılı insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez. Bir hasta ziyaretine ideolojik olarak bakmak, zihniyet okumak, hüküm vermek olsa olsa bir önyargıdır. Diyanet İşleri Başkanını insani bir davranış olan, geçmiş olsun ziyareti üzerinden yıpratmaya kalkmak, son günlerde hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de cumhuriyetin kurucu unsuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dindarlarla laikleri karşı karşıya getirme projesi olarak okunmalıdır.”

“Başkanın yanındayız”

Bu gerginliğin dış kaynaklı olduğunu dile getiren Bayraktutar, şunları anlattı: “28 Şubat ve 27 Nisan döneminin aktif aktörlerinin de tekrar sahne aldığı, bu proje tamamen dış kaynaklı bir projedir. Aslında maksat Atatürk ve dindarlık üzerinden toplumu germek ve bölmektir. Topluma zehirli bir hava pompalanıyor, daha önce defalarca işlediği görülmüş laik-dindar fay hattını harekete geçirmek için provokasyon peşinde olanlara bu millet fırsat vermeyecektir. Bu zihniyet içlerinde besledikleri kin ve öfkenin dışa vurumu için adeta bir fırsat bulmuştur. Bir hasta ziyaretine farklı anlamlar yükleyerek algı oluşturmaya kalkışmak kabul edilebilir bir durum değildir. Malum çevreler tarafından linç edilmek istenen Diyanet İşleri Başkanlığımızın koruyucu zırhı hükmünde olan hiçbir din görevlisi, bu oyuna gelmeyecek Diyanetinin ve onun başkanının yanında olacaktır.”

Diyanetime Dokunma!

“Bugün Diyanete yapılan bu saldırılar bize doğru yolda olduğumuzu, hedeften sapmadan İslam ve iman hakikatleri yolunda ilerlediğimizi kanıtlamıştır” değerlendirmesinde bulunan Bayraktutar, “Unutmayın siz doğru iseniz şer odakları size her zaman saldıracaklardır. Türlü kumpaslarla Diyaneti ve onun başkanına yönelik yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasını görüyor, yapılan saldırılar karşısında Diyanet-Sen olarak ‘Diyanetime Dokunma- Diyanetine Sahip Çık’ diyoruz” dedi.