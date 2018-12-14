0553 313 94 23

Makovsky dün cuntacılarla bugün Kılıçdaroğlu ile iş tutmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık darbe operasyonlarından 15 gün önce, Erbakan Hoca’nın “MGK’daki darbe bildirisini kaleme alan adam, 28 Şubat’ın mimarı” dediği ABD’li Alan Makovsky ile Washington’da esrarengiz bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

14 Aralık 2018 Cuma 11:28
Makovsky dün cuntacılarla bugün Kılıçdaroğlu ile iş tutmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 17-25 Aralık FETÖ kumpası soruşturmasında sanık sandalyesine oturtacak esrarengiz bilgiye Akit ulaştı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, 17-25 Aralık darbe operasyonlarından 15 gün önce, Erbakan Hoca’nın “28 Şubat darbesinin mimarı” dediği ABD’li Alan Makovsky ile Washington’da sır dolu bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Kritik zamanlama, sır görüşme

Türkiye’ye diz çöktürmeye yönelik asrın ihanetinin düğmesine basıldığı 17-25 Aralık emniyet yargı darbesinin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 5’inci yılına giren yolsuzluk kılıflı darbe girişiminin hazırlık aşamasına ilişkin şok ipucu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i himaye eden Amerika’dan çıktı. Akit’in ulaştığı bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2013 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği ABD seyahatinde FETÖ’cü Rumi Forum ile Amerikan Türki Topluluğu (TAA) yetkilileri ile temas sağlamakla yetinmedi.

Tarih: 2 Aralık, Yer: Georgetown

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, 28 Şubat darbesinin ana aktörleri arasında yer alan ABD’li Alan Makovsky ile bizzat görüşme sağladığı tespit edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile ‘darbe uzmanı’ Alan Makovsky arasındaki görüşmenin Georgetown’daki Café Milano adlı restoranda gerçekleştiği belirlendi. Görüşme tarihi 2 Aralık Pazartesi olarak kayıtlara geçerken, Amerikan Yahudi Örgütü temsilcilerinin de bulunduğu görüşmede nelerin konuşulduğu, hangi planların masaya yatırıldığı esrarını koruyor.

2 hafta sonra darbe operasyonları başladı

İçeriği gizlenen görüşmeden hemen sonra Türkiye’yi çalkalayan darbe operasyonları birbiri ardına geldi. 28 Şubat darbesinin ana aktörlerinden Makovsky ile Kılıçdaroğlu’nun kurduğu temasın 15 gün sonrasında AK Parti Hükümeti ve Başkan Erdoğan’ı devirmeye yönelik alçak FETÖ tezgahının düğmesine basıldı. 17-25 Aralık darbe operasyonları ve ardından yaşanan gelişmeler, Washington’daki görüşmenin iç yüzüne adeta ışık tuttu.

FETÖ’nün servis kasetleri o görüşmede mi verildi?

28 Şubat’ın yol haritasını çizen Makovsky ile görüşmesinin hemen ardından Türkiye’yi diz çöktürmeye yönelik başlayan FETÖ operasyonları sürecinde Kılıçdaroğlu, Fetullahçıların montajladığı illegal ses kasetlerinin hemen hemen tamamını TBMM kürsüsüne taşıdı. FETÖ tarafından internete servis edilen Başkan Erdoğan, ailesi, AK Parti kurmayları ve yakın çalışma arkadaşlarına yönelik montajlı ses kasetlerinin tapeleri Kılıçdaroğlu tarafından her hafta CHP Grup Toplantısı’nda okundu. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, grup toplantısının gerçekleştiği alanda oluşturulan sistemle FETÖ kasetlerini dinletti. CHP’li Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık darbe sürecinde FETÖ’nün algı merkezi olan Zaman, Samanyolu, Bugün, Kanaltürk gibi gazete ve TV’leri de üs olarak kullandı.

Açıkça suç işleyen Kılıçdaroğlu’nun bu cüreti nereden aldığı o dönem anlaşılamazken, ABD’deki Makovsky görüşmesinin ardından yaşanan bu gelişmeler CHP liderinin darbedeki rolünü netleştirecek nitelikte.
CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık darbe operasyonlarının 15 gün öncesinde gizemli görüşme gerçekleştirdiği ABD’li Alan Makovsky’nin 28 Şubat darbesindeki rolünü merhum Necmettin Erbakan Hoca açıklamıştı.

Erbakan: Makovsky 28 Şubat’ın ana aktörü

28 Şubat post-modern darbesi ile devrilen Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı olan merhum Necmettin Erbakan, darbenin mimarı olarak Alan Makovsky’yi işaret etmişti. Darbenin 10’uncu yılında, 28 Şubat 2007’de yaptığı değerlendirmelerde eski Başbakan Erbakan, “Makovsky o dönemde bir rapor hazırladı. O plan sonradan takdiri ilahi bizim elimize geçti. Bir de baktık ki bu plan, Genelkurmay’ın bize sunduğu tavsiye bildirisi ile aynı. Makovsy’nin planını bize ‘tavsiyemiz’ diye okudular” demişti. 

RP yüzde 45’le tek başına iktidar olacak

28 Şubat’ın “Makovsky’nin raporları doğrultusunda Siyonist çevrelerce planlandığını” vurgulayan Erbakan, “Makovsky’nin 28 Şubat’a temel oluşturan raporlarında, bir müdahale olmaması durumunda RP’nin ilk genel seçimlerde yüzde 45’le tek başına iktidara geleceği, 2005 yılında yapılacak seçimlerde de yüzde 68’le Anayasayı değiştirecek çoğunluk iktidara gelip, İslam devleti kuracağı tespitlerinin yer aldığını, 28 Şubat’ın bu doğrultuda gerçekleştirildiğini” dile getirmişti.

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:28
  1. Makovsky
  2. Refah-Yol Hükümeti’
  3. Necmettin Erbakan
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Zaman
  6. Samanyolu
  7. Bugün
  8. Kanaltürk
  9. Georgetown

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    makovsky hep yahudi bunlar. chpkk nın yönetimide türk isimli yahudilerin elinde olup chpkk tc içine yerleştirilmiş truva atıdır.zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri5 sa önce
    Söylenenler doğruysa, yapılan iş HAİNLİKTİR..!Bu millet de hainlerden nefret eder, onlara iltifat iltifat etmez.Çöplüğe atar geçer..
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 5 sa önce
    KaMal Kılıçdaroğlu, Yüzde Yüz Haindir Tutuklanmalıdır Bu Belgelerde Delil Olarak Kullanılır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sanat ve görüntü yönetmenlerine "Meslek Hizmet Ödülü"
  1. Sanat ve görüntü yönetmenlerine..
  2. Londra'da Türk Filmleri Haftası
  3. Muğla'da hırsızlık operasyonu
  4. KEİ 39. Dışişleri Bakanları Konseyi..
  5. ABD'de perakende satışlar beklentinin..
  6. Almanya’da kiliselerin vergi geliri..
  7. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
  8. Kazakistan medya heyetinden AA'ya..
  9. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
  10. Döviz kurları
  11. Arjen Robben, sezonun ilk yarısını..
  12. TBMM Başkanı Binali Yıldırım,..
  13. ''Allah'ını Resulullah'ını seven varsa..
  14. Organize Şube polislerinin FETÖ..
  15. AK Parti'li Selim Yağcı'dan parlamento..
  16. Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı
  17. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı için ilk kez bu..
  18. Etiyopya, Eritre sınırındaki..
  19. İspanya'dan Shakira'ya vergi kaçırma..
  20. Büyükşehir Belediye Erzurumspor kar..
Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'

Günün Karikatürü

14 Aralık 2018
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak