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Yerel Makineye çamaşır atarken öldü! Aman dikkat
Yerel

Makineye çamaşır atarken öldü! Aman dikkat

Yeniakit Publisher
2024-08-20 09:55:00 -
Makineye çamaşır atarken öldü! Aman dikkat

Elektronik cihazlardaki kaçaklar, feci olaylara sebebiyet verebiliyor. Son olarak Aydın, Kuşadası'nda çamaşır makinasında meydana gelen arıza sonucu elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Evinin bahçesinde bulunan çamaşır makinesine çamaşır atan Nurten Balgünsün (47) akıma kapıldı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çamaşır makinesindeki kaçaktan kaynaklanan elektrik akımına kapıldığı düşünülen Balgünsün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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