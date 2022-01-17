Makinede kıyafetlerin renklerinin karışmasını önlemek için çözümler

Çamaşır yıkarken renklerin karışması herkesin kabusudur. Renkli kıyafetleri çamaşır makinesinde yıkamak genel olarak risklidir. Renklerini diğer çamaşırlara geçirebilir veya tamamen soluk bir şekilde makineden çıkabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına doğru derecede yıkanması çok önemlidir. Peki kıyafetlerin renkleri solmadan nasıl yıkayabiliriz? İşte bazı püf noktaları…

Makinede kıyafetlerin renklerinin karışmasını önlemek için kesin çözümler...

-Öncelikle kıyafetlerinizi renklerine göre ayırın

Kirlenen kıyafetleri makineye atmadan önce renklerine göre ayırmalısınız. İlk yapmanız gereken beyazlar ile renklileri ayırmak. Daha sonra ise renkli çamaşırları kendi arasında koyu renkliler ve açık renkliler olarak ayırmanız gerekir. Kıyafetlerinizi ayırdıktan sonra yapmanız gereken diğer işlem, kumaş türlerine uygun sıcaklık seçimi. -

-Kıyafetlerin renk verip vermediğini test edebilirsiniz

Özellikle koyu renkli kıyafetler yıkama sırasında renklerini başka giysilere geçirebilir ve renk değiştirebilir. Kıyafetlerin renk verip vermeyeceğini basit bir yöntem ile test edebilirsiniz. Yeni aldığınız ya da renk verip vermeyeceğinden emin olmadığınız kıyafetleri bu yöntem ile tespit edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken adımları şu şekilde:

Kıyafetin iç yüzeyinde bir noktayı su ile ıslatın.

Daha sonra beyaz bir bez parçasını veya kumaşı bu alana bastırın.

Birkaç dakika bekledikten sonra beyaz kumaşı kaldırıp renk bulaşıp bulaşmadığını kontrol edin.

Eğer renk bulaşması var ise bu kıyafetleri diğer çamaşırlarından ayırarak yıkayın.

Kıyafetlerinizi yıkarken bu kriterleri dikkate alın

Öncelikle kıyafetlerinizin etiketlerine bakmalısınız. Etikette yazan yıkama talimatlarına uygun olarak kıyafetlerinizi yıkamalısınız.

Yıkama sırasında renk veren çamaşırları soğuk suda yıkayabilirsiniz. Bu kıyafetleri yıkadıktan sonra hemen asmalısınız.

Islak kıyafetleri çamaşır makinesinin içerisinde bırakmayın. Çünkü renkli çamaşırlar ıslak olarak uzun süre temas ederse renklerinin birbirine geçme ihtimali artar.

Renk vermeyen özelliğe sahip kıyafetler almaya dikkat etmelisiniz. Kıyafet alırken etiketinde "renk vermez" ibaresi olmasına özen gösterin.

Kıyafetlerinizi yıkarken makinenizin sıcaklık ayarına dikkat edin. Emin olmadığınız kıyafetleri düşük sıcaklıkta yıkayın.

Kıyafetlerinizin renginin solmaması için yıkama sırasında çamaşır makinenizin içerisine bir tutam tuz atabilirsiniz.

Renkli çamaşırları yıkarken nelere dikkat edilmeli?

Renkli çamaşırları hemen hemen aynı renklerle yıkamaya dikkat edin. Hatta koyu renkli ve açık renkliler olarak bir ayrım da mutlaka yapmalısınız. Koyu pembe bir bluz ile açık pembe bir bluzu birlikte makineye atmak doğru olmayacaktır.



- Renkli çamaşırları yıkarken makineyi fazla doldurmamaya özen gösterin. Makinedeki sıkışık durum kıyafetlerdeki lekelerin de çıkmasını engelleyecektir.



- Beyaz kıyafetleri yıkarken lekeleri çıkarmak için çamaşır suyu çok etkili olacaktır. Ancak çamaşır suyunu renkli kıyafetler için asla kullanmayın. Koymanız durumunda renkli kıyafetlerinizin renklerini bozacaktır.



- Giysilerinizi makineye atarken mutlaka ters çevirin. Bu şekilde solmasını biraz da olsa engelleyebilirsiniz.



- Renkli kıyafetleri yıkamak için çoğu makinede renkli tuşu vardır. Siz yine de kıyafetleri yıpratmamak adına 40 dereceye ayarlayın. Daha yüksek sıcaklıkta yıkarsanız çamaşırlarınız kısa sürede yıpranacaktır.



- Suyun sıcaklığı kadar kıyafetleri sıkma kısmı da önemlidir. En fazla 800 devirde sıkmaya ayarlamalısınız. Daha fazlası kıyafetlerinizin yıpranmasına sebep olacaktır.



- Renkli çamaşırları yıkamak için kısa programlar yeterli olacaktır. Fazla kirli olmadıkça mutlaka kısa programda yıkayın.

Makinede BOYANAN beyazlar nasıl temizlenir?

Boyanan beyaz renkli çamaşırları ıslak şekilde makineye atın. Fakat sadece boyanmış çamaşırları atmalısınız. Beyaz renkliler için üretilmiş deterjanı ve bir miktar çamaşır suyu deterjan gözüne koyun ve makineyi çalıştırın. Çamaşırlar yoğun şekilde renk değiştirdiyse leke çıkarıcı kullanabilirsiniz.

Makinede boyanan çamaşırlar kendi rengine nasıl döner?

Yöntem. 1 bardak su. 1 bardak oksijenli su. 30 dakika bekletin.

Yöntem. 1 bardak bulaşık deterjanı 30 dakika bekletin. Durulayın. Makineye atın + hala geçmediyse işlemi tekrarlayın.

Çamaşır makinesi evde nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır?

Öncelikle sirke ve tuzu güzelce karıştırın, ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı koyun. (Dilerseniz tuzu deterjan bölümüne koyup sirkeyi doğrudan makinenin içine de dökebilirsiniz.) Ardından makinenizi içi boş bir şekilde, 90 derecede 1,5 saat kadar çalıştırın. İşte bu kadar!