Makine ihracatında büyük başarı

Geçen ay Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 500 milyon dolara yaklaştı. İhracat artışı Fransa’da yüzde 96’yı, Rusya’da yüzde 63’ü geçti. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Gelişmiş ülkeler makine ihracat rakamlarında 2019 yılını yakalamakta güçlük çekiyorlar. Üstelik bu sıkıntıyı, emtia ve lojistik maliyetleri nedeniyle fiyatlarda meydana gelen ciddi artışa rağmen yaşıyorlar çünkü dünyada ihraç edilen makine miktarı 2019’un çok gerisinde. Fakat biz rakip ülke sektörlerinden hızla ayrışmaya ve dünya makine ticaretindeki payımızı arttırmaya devam ediyoruz. İlk 8 aya ait ihracatımız 2019’un yüzde 18.4 üzerinde.” Dev ülkelerce atılan adımların Türkiye’ye etkilerine de değinen Karavelioğlu, şöyle konuştu: “Çin yerlileşme konusunda tedbirlerini sıkılaştırarak yabancı sermayeli şirketleri giderek daha fazla dışlayan bir kalkınma stratejisine yöneliyor. Ticaret savaşlarını devam ettiren ABD kanadı ise üretimde hız kesmemeye çalışıyor. Giderek derinleşen kamplaşmada Rusya, kendisine ticari ayrıcalıklar tanıyacak karşılıklar dahi bulabilecektir. Bizim için bu ayrışmada stratejik merkez Avrupa Birliği (AB). Çünkü dış ticaretinin yüzde 65’ini kendi içinde yapsa da AB için tedarik güvenliği ve yakın coğrafya yatırımları özellikle İkiz Dönüşüm kulvarında en hassas konu haline geldi. Makinelerimize giderek artan rağbetin gerisinde, bizim de arzu ettiğimiz şekilde istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak tercihi yatıyor.”