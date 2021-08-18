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Ekonomi Makine ihracatçıları hedef büyüttü
Ekonomi

Makine ihracatçıları hedef büyüttü

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, yılın ilk 7 ayı sonunda ihracatını 2019’a göre yüzde 16, 2020’ye göre ise yaklaşık yüzde 32 artıran makine sektörünün serbest bölgeler dâhil toplam ihracatı 13 milyar dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 22:28:00 -
Makine ihracatçıları hedef büyüttü

Sektörün en büyük ihracat pazarları Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a toplam makine ihracatı 3 milyar doları buldu. İtalya ve Fransa’nın da dâhil olduğu ilk 5 ülkeye makine ihracat artışı, geçen yıla göre yüzde 40’ı aştı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine ve teçhizat yatırımlarının tüm dünyada hızla artmaya devam edeceğini belirterek, “Yılın ilk yarısında sağladığımız yüzde 45’lik üretim artışı, kapasite büyütmekle kalmadığımızı, çok daha verimli çalıştığımızı da gösteriyor. Son 5 ayda 1,5 milyon ton sipariş teslim ederek 9 milyar dolar daha ihracat geliri elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. İhracat artış hızımız temmuz ayındaki bayram tatili nedeniyle duraksamıştı fakat ana pazarlarımızda tatil ayı olmasına rağmen tüm zamanların en verimli ağustosunu yaşıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatını yapacağız.” açıklamasında bulundu. Karavelioğlu, “Dünya makine ihracatı 2019 seviyesine ulaşmakta zorluk yaşıyorken, bizim artışımız çift hanede ilerliyor” dedi.

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