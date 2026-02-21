  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Makine Bakımı Faciası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Aktüel

Makine Bakımı Faciası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Makine Bakımı Faciası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya’da bir karton üretim fabrikasında bakım çalışması yapan 29 yaşındaki Şerif Ramazan Ersöz, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya’da bir karton üretim fabrikasında bakım çalışması yapan 29 yaşındaki Şerif Ramazan Ersöz, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Kütahya 30 Ağustos organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Makine bakım işlemi sırasında elektrik çarpan işçi için durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ersöz, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi‘ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

 

