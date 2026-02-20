PFDK'dan ceza yağmuru! Dev kulüplere ağır fatura kesildi!

  • İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de yaşanan ihlaller sonrasında disiplin sopasını göstererek kulüplere ve teknik isimlere ceza yağdırdı. Kurulun aldığı kararlar neticesinde Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takıma yüklü miktarda para cezası kesilirken, taraftarlara da bloke şoku yaşatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, farklı ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 880 bin, Trabzonspor'a 440 bin, Gaziantep FK'ye 63 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Gaziantep FK antrenörlerinden Anıl Demirci'ye 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin, Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'e ise 40 bin lira para cezasına hükmetti.

PFDK; Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'den ise Amed Spotif Faaliyetler'e 634 bin, Arca Çorum FK'ye 190 bin lira, Atko Grup Pendikspor'a 31 bin 500, Bandırmasporlu futbolcu Amidou Badji'ye 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası verdi.

