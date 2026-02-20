Sessiz şifa kaynağı gıda hakkında bilinmeyen gerçek: Bağırsakları ve ruh halini böyle etkiliyor

Faydalı bakteriler, vücudun tek başına sindiremediği lifleri parçalayarak kısa zincirli yağ asitleri üretiyor. Bu maddeler hem bağırsak hücreleri için önemli bir enerji kaynağı oluyor hem de bazı vitaminlerin sentezinde rol oynayan enzimlerin oluşmasına yardımcı oluyor.