Maket uçaklarla tatbikat yapıyorlar! Savaş an meselesi!

Çin ile savunma bütçesinin dörtte üçünü Pasifik’te çıkması beklenen olası bir savaşa ayıran ABD arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da geriliyor. Küresel savunma medyasının önemli yayın organlarından Army Recognition’ın geçtiği bilgilere göre Çin kendi topraklarındaki gizli askeri üslerde ABD hava güçlerine karşı mücadele tatbikatları yürütüyor. Çin kendi üretimi olan motorlarla donatılmış ABD uçaklarının tam boyutlardaki modellerini kullanarak yaptığı tatbikatlarla kendi hava gücü ve savunma kapasitesini de test ediyor.

HAVADA VE DENİZDE TATBİKAT

Pentagon tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde ülkenin Doğu Türkistan bölgesindeki Taklamakan Çölü’nde kurulan gizli askeri tesisten ABD uçaklarının bire bir kopyalarının yapıldığı görülmekte. Bakanlık kaynakları Çin’in kendi savaş uçağı motorları ile donatılan ve uçma kabiliyetine sahip F-22’ler ile F-35 model maket örneklerine karşı “hava bombardımanı taktikleri denendiği” bilgisi paylaşmaktalar.

Pentagon kaynakları Pekin’in Güney Çin Denizi’nde de aralarında Arleigh Burke Sınıfı destroyerleri de olmak üzere çok sayıda ABD deniz savaş aracının bire bir maketlerini de hedef olarak üretip her ay savaş tatbikatı yaptığı bilgisini paylaştı. Elde edilen bilgilere göre tatbikatlara ise Çin Hava Kuvvetleri (PLAAF) ve Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş araçları katılıyorlar.

UÇAK GEMİSİ MAKETİ

Elde edilen askeri istihbarat bilgilerine göre Çin’in olası bir ABD çatışmasına karşı gerçekçi savaş simülasyonları kurması son iki yıllık süreçte hayata geçirilen bir plan. Çin’in plan dahilinde ABD Donanması’na ait USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi’nin bile tam ölçekli bir maketini yapıp deniz tatbikatları gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşılmakta. Pentagon’un elde ettiği görüntülerde hareketli ya da statik maketlerin bir kısmının Çin Hava Kuvvetleri uçakları tarafından bombalandığı da görülmekte. Çin’in stratejik güvenlik belgelerinde de ABD ile olası ilk çatışmaların Güney Çin Denizi ve Tayvan açıklarında olmasının beklendiği ifadesi yer alıyor.

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ÇİN’İN ABD STRATEJİSİ

Çin’in denizdeki tatbikatlarında ise “uçak gemisi yok edicisi” olarak adlandırılan ve dünyanın en güçlü anti-gemi balistik füzelerinden DF-26’ları da kullandığı ifade ediliyor. Çin bu stratejiyi ABD donanmasını kendi karasularında sınırlama taktiği çerçevesinde geliştirmiş durumda. Pekin’in stratejik belgelerinde ise bu taktik ‘A2/AD’ koduyla geçmekte. Küresel indekslere göre Çin savaş gemisi sayısında dünyanın en büyük donanmasına sahip durumda.

ABD KIYILARINA GELDİLER

Çin’in olası bir ABD çatışmasına karşı stratejileri yalnızca kendi topraklarında değil Pasifik genelinde de sürmekte. Geçtiğimiz ay Çin ve Rusya Kuzey ve Batı Pasifik bölgesinde geniş kapsamlı bir deniz savaş tatbikatı gerçekleştirdiler. İki ülkenin askeri filoları geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da ABD’nin Alaska kıyılarına kadar gelmişlerdi. Tarihte ilk kez Çin ve Rus filoları ile ABD filolarının karşılıklı geldiği bu olay son gerilim de olmamıştı.

ÇATIŞMA KAÇINILMAZ

Geçtiğimiz ay Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD ve Kanada’dan havalanan uçakların, Rusya’ya ait iki Tu-95 bombardıman ve Çin’e ait Xi'an H-6 tipi uçaklarını Alaska hava sahası yakınlarında engellediğini duyurdu. Gelişmeleri değerlendiren askeri uzmanlar ise giderek artan karşılıklı gerilimler sonucunda çatışma yaşanmasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıda bulunuyorlar.