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Makedonya'daki üniversiteden kritik TL açıklaması!

Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine yapılan haksız döviz uygulamalarına karşı, Türk öğrencilerin bu seneye mahsus yıllık ücretlerini Türk lirasıyla ödeyebileceğini duyurdu.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:12
Makedonya'daki üniversiteden kritik TL açıklaması!

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi, bu yılki yıllık ücretlerin Türk lirasıyla ödenebileceğini duyurdu.

Uluslararası Balkan Üniversitesinden yapılan "TL'ye Güveniyoruz, TL'ye Dönüyoruz" başlıklı açıklamada, Türkiye'ye destek olmak ve öğrencilerin döviz kurunda yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına Türkiyeli öğrencilerin bu yılki yıllık ücretlerini TL ile ödeyebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine yapılan haksız döviz uygulamaları karşısında, toplumumuzun en temel taşlarından biri olan eğitimde, değerli öğrencilerimizin ve ailelerinin en ufak bir mağduriyet yaşamasının önüne geçebilmek için Uluslararası Balkan Üniversitesi olarak öğrencilerimize, 2018/2019 Akademik yılında üniversite harçlarını TL üzerinden ödeyebilme imkanı sunduğumuzu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İBU ailesinin birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek, eğitimlerinin her aşamasında öğrenci ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:12
  1. ULUSALARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
  2. Makedonya
  3. Türk Lirası

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