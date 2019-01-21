Makedonlar yazdı: Olcay Adın ile görüşüyoruz
En son Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Olcay Adın, Makedonya'nın Shkendija Tetovo kulübü ile görüşmelere başladı.21 Ocak 2019 Pazartesi 15:41
Geçtiğimiz Aralık ayında Antalyaspor'la yollarını ayıran milli futbolcu Olcan Adın hakkında bomba bir transfer iddiası geldi. An itibarı ile bonservisi elinde olan oyuncunun Makedonya yolunda olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz Aralık ayında Antalyaspor'la yollarını ayıran milli futbolcu Olcan Adın'la ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü.
Makedonya'ya gideceği konuşuluyor
Daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki yıldız ismin yeni rotasının Makedonya olacağı öne sürüldü.
Makedonya'da yayım yapan Sportmedia adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Shkendija Tetovo kulübü, Olcan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Piyasa değeri 250 bin euroya kadar düşen yıldız ismin bonservisi elinde bulunuyor.
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