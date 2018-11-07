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Makedon yıldız Eljif Elmas'ın değeri 5 kat arttı!

Fenerbahçe'de bu sezon düzenli olarak forma giyen Makedon genç yıldız Eljif Elmas, yükselen performansıyla değerini tam 5 kat arttırdı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:28
Makedon yıldız Eljif Elmas'ın değeri 5 kat arttı!

Fenerbahçe'nin Makedon genç yıldızı Eljif Elmas, forma ve kalitesi ile Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcilerinin takibi altında yer alıyor.

Sezon başında piyasa değeri 500 bin euro olan Elmas'ın değeri, transfermarkt'a göre 3 ayda 5 kat artarak 2,5 milyon euroya çıktı.

2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç yıldızın Fenerbahçe'nin geleceğinde önemli bir yer tutması bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:28
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