Makedon yıldız Eljif Elmas'ın değeri 5 kat arttı!
Fenerbahçe'de bu sezon düzenli olarak forma giyen Makedon genç yıldız Eljif Elmas, yükselen performansıyla değerini tam 5 kat arttırdı.07 Kasım 2018 Çarşamba 12:28
Fenerbahçe'nin Makedon genç yıldızı Eljif Elmas, forma ve kalitesi ile Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcilerinin takibi altında yer alıyor.
Sezon başında piyasa değeri 500 bin euro olan Elmas'ın değeri, transfermarkt'a göre 3 ayda 5 kat artarak 2,5 milyon euroya çıktı.
2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç yıldızın Fenerbahçe'nin geleceğinde önemli bir yer tutması bekleniyor.
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