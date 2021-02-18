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Yerel Makasla oynayan bebek acılar içinde kaldı
Yerel

Makasla oynayan bebek acılar içinde kaldı

Osmaniye'de makasla oynayan 1 yaşındaki bebek parmağını keserek kopardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:56:00 -
Makasla oynayan bebek acılar içinde kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Söğütlügöl köyünde meydana geldi. 1 yaşındaki D.T. isimli kız bebek, evde makasla oynamaya başladı.

Bir süre makasla oynayan bebek birden ağlamaya başladı. Bebeğin ağlaması üzerine anne F.T. gördüğü karşısında şok geçirdi.

Bebeğin elinin kanlar içerisinde olduğunu gören anne ikinci bir şoku kopmuş parmağı gördüğünde geçirdi. Sol işaret parmağı kopan bebek eve çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli olarak anne F.T.’nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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