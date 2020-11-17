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Gündem Makas atarak ilerleyen otomobil iki parçaya ayrıldı
Gündem

Makas atarak ilerleyen otomobil iki parçaya ayrıldı

İstanbul'da Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil ağaca çarpınca ikiye ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 02:45:00 -
Makas atarak ilerleyen otomobil iki parçaya ayrıldı

Olay saat 00.00 sıralarında İstanbul'da Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal Sahil yolu Maltepe istikametine doğru Özgür Karataş idaresindeki 35 HER 13 plakalı otomobili ile makas atarak ilerliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karataş refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü. Sürücü ise ikiye bölünen araçtan fırlayarak yola savruldu.

Oluşan kazayla birlikte motorun ön kısmı ile aracın bagaj kısmı ayrılarak kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yola savrularak ağır yaralanan Karataş’ı çevredeki hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kontrollü olarak trafik akışını sağladı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle paramparça olan aracın parçalarını yarım saatlik çalışma sonucu toplanabildi.

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