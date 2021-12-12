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Yerel Makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar kamerada!
Yerel

Makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar kamerada!

Ankara’da Çevre Yolu Pursaklar giriş mevkiinde makas atan bir sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 16:13:00 - 2021-12-12 16:15:36

Ankara Çevre Yolu’nda bir sürücü makas atarak hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. O görüntüler araç kamerasına yansıdı.

Ankara’da Çevre Yolu Pursaklar giriş mevkiinde bir sürücü sol şeritten seyreden bir aracın önüne makas atarak geçti. Ardından, makas atan araç orta refüje sürtmesinden dolayı parçaları etrafa dağıldı.

Makas görüntüleri kameraya yansıdı

Trafiği tehlikeye atan o makas görüntüleri, bir araçta bulunan kameraya yansıdı.

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