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Ekonomi Makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi
Ekonomi

Makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:03:27 -
Makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi

İSTANBUL (AA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi kapsamında 11 Eylül'de yeni tebliğ yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca kullanma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerin bedellerinin 15 Eylül'den itibaren şu şekilde olacağı kaydedildi:

Sıra NoAÇIKLAMABirimDarphane Satış Fiyatı TL (KDV hariç)
1Üretilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet39,12
2Üretilecek Fıçı Ambalajlı Bira dâhil Alkollü İçki Ürünlerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet224,06
3Seri Üreticiler Tarafından Üretilecek Şişe ve Kutu Ambalajlı Bira Ürünlerine Uygulanacak Bira Kodu1000 Adet24,88
4İthal Edilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet134,13
5İthal Edilecek Fıçı Ambalajlı Bira dâhil Alkollü İçki Ürünlerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet224,06
6Seri Olmayan Üreticiler Tarafından Üretilecek veya İthal Edilecek Şişe ve Kutu Ambalajlı Bira Ürünlerine
Uygulanacak Kodlanmış Etiket		1000 Adet43,19
7İhraç Edilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Kod1000 Adet24,88
8Üretilecek Makaronlara Uygulanacak Bandrol1000 Adet268,26
9Üretilecek Yaprak Sigara Kağıtlarına Uygulanacak Bandrol1000 Adet134,13


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