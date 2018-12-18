Makarnayı makarna yapan sostur

Farklı makarnalar için uygun olan soslar da farklılık gösterir. İşte size soslara göre makarna seçiminde birkaç ipucu…

Spagetti: Spagetti gibi uzun ve yuvarlak makarnalarda, bu özellikleri yüzünden genellikle sıvıyağ ile yapılmış domatesli ve salçalı soslar kullanılır.

Erişte gibi yassı makarnalarda: Bu çeşitler için daha yoğun kıvamlı; mesela peynir, yumurta ve krema bazlı soslar tavsiye edilir.

Burgu ve ince uzun makarnalarda: Bu tip makarnaların sosun suyunu emme özelliği bulunur. Bu sebeple sulu ve sebzeli soslar bunlar için idealdir.

Mantı şekilli makarnalarda: Daha çok etli ve kıymalı soslarla birlikte kullanılır. Sosları iyi taşıdıkları için salatalarda da mükemmel sonuç verirler.

Kalem, boncuk şekilli makarnalarda: Bu çeşitler fırın makarnalar için uygundur. Salatada da kullanılabilir.