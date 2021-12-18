Makarna cipsi tarifi, nasıl yapılır?
Kendi cipsinizi kendiniz yapın.
Birkaç malzemeyle kolayca hazırlanan makarna cipsi tarifi...
Makarna cipsi tarifi, nasıl yapılır?
Yapımı için malzemeler
- 1 paket makarna
- 4 yemek kaşığı mısır unu
- 3 yemek kaşığı toz parmesan
- 2 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Makarna cipsi tarifi Nasıl yapılır?
Makarnayı 8-9 dakika haşlayıp, süzün. Daha sonra mısır unu, parmesan, karabiber ve tuzu iyice karıştırın. Süzdüğünüz makarnaların sıcak olmaması gerekiyor. Bu nedenle soğuk suda güzelce yıkayın. Sonra olarak yaptığınız toz karışıma makarnayı bulayın ve fırın kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine koyun. Üstleri kahverengileşene kadar fırında pişirin.