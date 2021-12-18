  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Makarna cipsi tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Makarna cipsi tarifi, nasıl yapılır?

Kendi cipsinizi kendiniz yapın.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:22:00 - 2021-12-18 17:25:23
Makarna cipsi tarifi, nasıl yapılır?

Birkaç malzemeyle kolayca hazırlanan makarna cipsi tarifi...

Makarna cipsi tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

  • 1 paket makarna
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 3 yemek kaşığı toz parmesan
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Makarna cipsi tarifi Nasıl yapılır?

Makarnayı 8-9 dakika haşlayıp, süzün. Daha sonra mısır unu, parmesan, karabiber ve tuzu iyice karıştırın. Süzdüğünüz makarnaların sıcak olmaması gerekiyor. Bu nedenle soğuk suda güzelce yıkayın. Sonra olarak yaptığınız toz karışıma makarnayı bulayın ve fırın kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine koyun. Üstleri kahverengileşene kadar fırında pişirin.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay