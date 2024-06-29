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Gündem Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı
Gündem

Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 23:44:00 -
Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı

Kula Belediye Başkanı CHP'li Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı. Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA

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