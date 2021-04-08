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Siyaset Makam aracı kaza yapan İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi hastaneye kaldırıldı!
Siyaset

Makam aracı kaza yapan İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi hastaneye kaldırıldı!

Makam aracı TBMM yerleşkesinde kaza yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:05:00 - 2021-04-08 16:19:46
Makam aracı kaza yapan İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi hastaneye kaldırıldı!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.

Makam aracı kaza yaptı

Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

Yılmaz ve eşi hastaneye kaldırıldı

Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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