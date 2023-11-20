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Aktüel Mahsur kalan vatandaşları 7 saat sonra jandarma kurtardı
Aktüel

Mahsur kalan vatandaşları 7 saat sonra jandarma kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 00:38:00 - 2023-11-20 00:38:39
Mahsur kalan vatandaşları 7 saat sonra jandarma kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mahsur kalan 2 kişi; 7 saat sonra jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mahsur kalan 2 kişi; 7 saat sonra jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılca beldesinde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı mahsur kalan tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan 2 kişi; jandarma asayiş ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyeye ait bot yardımı ile 7 saat sonra kurtarılan 2 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi.

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