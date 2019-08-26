Mahsur kalan köpeği böyle kurtardılar Bilecik’te dere yatağında mahsur kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Bilecik’te dere yatağında mahsur kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Bilecik AFAD Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Bahçeçik Köyü’nde bir köpeğin mahsur kaldığı bilgisine ulaştı. Ekipler köpeği, 15 metrelik dikey iniş ile 30 metrelik bir mağara geçişi yaparak kurtarma üçgenine alarak yatay kurulan ip istasyonu ile bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan köpek AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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