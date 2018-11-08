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Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok! 1,5 milyon lira çaldırdı

Mahsun Kırmızgül'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu bir kadın evden bir buçuk milyon lira para çaldı. Güvenlik güçleri kadın ve eşini Ankara'da yakaladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:26
Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok! 1,5 milyon lira çaldırdı

Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin İstanbul Etiler'deki evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu kadın evden bir buçuk milyon lira çaldı. Kadın eşiyle birlikte Ankara'da kıskıvrak yakalandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün 90 yaşındaki annesinin Etiler'deki evinde bir hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu kadın evdeki bir buçuk milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını ve kocasını Ankara'da paralarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:26
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mahsun Kırmızıgül

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  • Ama buAma bu25 dk önce
    Hemşerimiz af et o insanları size bu yakışır paraları n bir kısmı nida bağışla gitsin
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