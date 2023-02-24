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Gündem Mahsun Kırmızıgül, fırsatçılara isyan etti: Allah belanızı versin
Gündem

Mahsun Kırmızıgül, fırsatçılara isyan etti: Allah belanızı versin

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelere giden Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fırsatçılık yapanlara isyan ederek "Allah belanızı versin" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 08:01:00 - 2023-02-24 08:13:52
Mahsun Kırmızıgül, fırsatçılara isyan etti: Allah belanızı versin

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Afet bölgesine giden Mahsun Kırmızıgül, bu süreçte fırsatçılık yapanlara sitem etti.

"Allah belanızı versin"

Twitter hesabından paylaşım yaparak fiyat artışı yapan nakliye firmalarına ve ev sahiplerine tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül, "İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin" dedi.

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