Mahşerin provası

Her yıl milyonlarca Müslüman’ın Hac farzını yerine getirmek için gittiği Arafat bölgesinde, Hacı adaylarının oluşturduğu görüntüler, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve Hz. Muhammed’in (S.A.V.) tarif ettiği Mahşer Günü’nü çağrıştırdı. Mekke’ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları geceyi Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. Hacı adayları, Arafat bölgesine yol boyunca “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah’ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah’ım)” telbiyeleri ile geldi. Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat’ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de (Rahmet Tepesi) büyük yoğunluk oluşturdu.

Vakfe duasını Ali Erbaş yaptı

Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duayla vakfeye durdu. Erbaş’ın dua ederken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Vakfede bulunan hacı adayları ise, Erbaş’ın okuduğu duaya gözyaşları içinde ‘amin’ diyerek iştirak etti.

Vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe’de şöyle dua etti: “Asırlardır yüce dinimiz İslam’ın yolunda insanlığa hizmet eden, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan aziz milletimizi ilelebet payidar eyle Allah’ım. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle, her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah’ım. Bizleri Kâbe’ne davet ettin. Evinde misafirin olmaya layık gördün. Niyetlerimizi, tövbelerimizi, haccımızı, umremizi, ibadet ve taatlerimizi noksanlarıyla beraber kabul eyle Allah’ım. Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı iman, aynı ikrar, aynı niyet ve aynı ümit ile bu meydandayız. Peygamberimiz ve ashabı gibi, bizleri de birbirimize dost eyle Allah’ım.”

Milyonlarca Müslüman hacı oldu

Vakfe duasının ardından hacı olan ve Müzdelife bölgesine intikal eden hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kıldı. Daha sonra sabahın erken saatlerinde şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket eden hacılar, şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giderek ziyaret tavafı yaptı. Sa’y görevi ve kurbanlarını kesen hacılar tıraş olarak ihramdan çıktı.