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Aktüel

Mahmutbey Gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu

Normalleşme adımları sonrası geçici olarak kapanan iş yerlerinin bugün itibariyle açılmasıyla Mahmutbey Gişeleri’nde trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:44:49 -
Mahmutbey Gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu

Normalleşme adımları sonrası geçici olarak kapanan iş yerlerinin bugün itibariyle açılmasıyla Mahmutbey Gişeleri’nde trafik yoğunluğu oluştu. İş çıkış saatinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.


Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklanan 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin bugün itibariyle açılmasıyla trafikte yoğunluk oluştu. Kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işten dönen vatandaşlar Mahmutbey Gişeleri’nde yoğunluk oluşturdu. İş çıkış saatinde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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