Mahmut Ustaosmanoğlu kaç çocuğu var? Mahmut Efendi’nin çocuklarının isimleri nedir?

Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. 10 yaşındayken, babası köy imamı Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım’ın hocalığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşıkkkutlu’dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Abdülvehhap Efendi’den Arapça okudu. Hacı Dursun Feyzi Güven’den fıkıh, tefsir, hadis gibi dinî bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı ve köyünde ders vermeye başladı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.

Uzun yıllar boyunca yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden Ustaosmanoğlu, 5 Haziran 2022 tarihinde enfeksiyona bağlı rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. 23 Haziran 2022'de, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Mahmut Ustaosmanoğlu kaç çocuğu var?

1945 yılında, teyzesinin kızı Zehra ile evlendi. Bu eşinden, Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu oldu. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu’nun 1993 yılında ölümünün ardından aynı yıl Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

Mahmut Ustaosmanoğlu kitapları

Ustaosmanoğlu’nun Arifan Kitabevinden yayımlanan eserleri şu şekildedir:

Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 19. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri)

Sohbetler (9 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

Umre Sohbetleri

Fatiha Tefsiri

Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

Efendi Babam Buyurdu ki

Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

İrşadül Müridin

Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

Tembihat

Mektubat-ı Mahmudiyye