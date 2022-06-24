Mahmut Ustaosmanoğlu kaç çocuğu var? Mahmut Efendi’nin çocuklarının isimleri nedir?
Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. İsmailağa şeyhi Mahmud Efendi hazretleri 24 Haziran Cuma günü cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında şeyhi Ali Haydar Efendi’nin yanına defnedilecek. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu kaç çocuğu var? Mahmut Efendi’nin çocuklarının isimleri nedir?
Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. 10 yaşındayken, babası köy imamı Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım’ın hocalığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşıkkkutlu’dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Abdülvehhap Efendi’den Arapça okudu. Hacı Dursun Feyzi Güven’den fıkıh, tefsir, hadis gibi dinî bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı ve köyünde ders vermeye başladı.
1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.
Uzun yıllar boyunca yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden Ustaosmanoğlu, 5 Haziran 2022 tarihinde enfeksiyona bağlı rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. 23 Haziran 2022'de, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Mahmut Ustaosmanoğlu kaç çocuğu var?
1945 yılında, teyzesinin kızı Zehra ile evlendi. Bu eşinden, Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu oldu. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu’nun 1993 yılında ölümünün ardından aynı yıl Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.
Mahmut Ustaosmanoğlu kitapları
Ustaosmanoğlu’nun Arifan Kitabevinden yayımlanan eserleri şu şekildedir:
Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 19. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri)
Sohbetler (9 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)
Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)
Umre Sohbetleri
Fatiha Tefsiri
Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
Efendi Babam Buyurdu ki
Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
İrşadül Müridin
Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
Tembihat
Mektubat-ı Mahmudiyye