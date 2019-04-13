Mahmut Tekdemir 350. maçına çıktı

Medipol Başakşehir’in deneyimli futbolcusu Mahmut Tekdemir, Beşiktaş maçıyla birlikte turuncu-lacivertli formayı 350. kez giydi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Başakşehir’de Mahmut Tekdemir mücadeleye 11’de başladı. Takımda en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Mahmut, turuncu-lacivertli forma ile böylece 350. resmi müsabakasını oynadı.

31 yaşındaki futbolcu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir ile Süper Lig’de 279, Türkiye Kupası’nda 29, TFF 1. Lig’de 29 ve Avrupa kupalarında 13 karşılaşma olmak üzere toplam 350 kez forma giydi.