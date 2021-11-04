Mahmut Reş kimdir? Terörist Mahmut Reş kim?

Türkiye’nin olası Suriye operasyonu terör örgütü PKK’yı fena korkuttu. Türkiye'deki kanlı eylemlerle kendisinden sıkça söz ettiren ve Türkiye’de işlenen bazı eylemlere yönelik verdiği talimatlar nedeniyle hakkında "Kırmızı Liste"de arama kararı alınan ABD’nin yalayıp beslediği teröristler arasında yer alan ”Mazlum Kobani" kod isimli Mazlum Abdi dün alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildi.

Suriye'deki flaş gelişmeyi Habertürk yazarı Çetiner Çetin duyurdu. “Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "General" diye hitap ettiği terör elebaşı Mazlum Kobani, örgüt içinde teröristlerle iş tutan ABD ve Avrupalı ülkeler ile olan ilişkileriyle biliniyordu. Terörist Mazlum Abdi’nin yerine bir diğer terörist Mahmut Reş getirildi. Terörist Mahmut Reş’in, bölücü terör örgütü PKK-KCK’nın elebaşı vatan haini terörist Cemil Bayık’a yakınlığıyla biliniyor.