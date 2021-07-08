Mahmut Kırmızıgül kaç yaşında? Mahmut Kırmızıgül mesleği ne?

Terör örgütlerine yönelik sempatizan açıklamalarıyla tepkileri toplayan Mahsun Kırmızıgül bu sefer de gittiği mekanda rezillik çıkardığı iddia edilen oğlu Mahmut Kırmızıgül ile gündeme geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün kaybettiği abisinin adını taşıyan Mahmut Kırmızıgül kimdir? Mahmut Kırmızıgül kaç yaşında, nereli? Mahmut Kırmızıgül mesleği nedir? Mahmut Kırmızıgül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

Şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, Tufan Doğan’la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı’ndaki bir mekâna gitti. İddiaya göre, aynı mekanda bulunan Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül Ayşe Akın’a uygunsuz bir harekette bulundu. Durumdan rahatsız olan Tufan Doğan, Mahmut Kırmızıgül ile tartıştı. Bu rezil olaydan sonra Mahmut Kırmızıgül’ün hayatı sorgulanıyor.

Mahsun Kırmızıgül 1989 yılında Gölgem Bazencir ile evlenmiş, Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde mezundur. Mahmut Kırmızıgül'ün, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

Gölgem Bazencir, Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi ile çocukları Mahmut Kırmızıgül babasının yanında büyüdü. Mahmut Kırmızıgül geçmişte Mahsun Kırmızıgül’ün kaybettiği abisinin adını taşımaktadır. Mahmut Kırmızıgül'ün ne iş yaptığı ise bilinmiyor.