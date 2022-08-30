Mahmut Faruk Akşit milli turbofan motoru TF6000'i tanıttı

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Çarşamba Havalimanı'nda bugün başlayan TEKNOFEST Karadeniz'de Defensehere.com'a verdiği röportajda, Türkiye'nin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en büyük milli motoru TF6000'i anlattı.

Motorun ilk defa TEKNOFEST Karadeniz'de sergilendiğini belirten Akşit, şunları söyledi:

"Bu sene ilk defa TEI-TF6000 Turbofan Motorumuzu görücüye çıkarıyoruz. Turbofan motorunu askeri nitelikte değerlendirebiliriz. F-16’ların motorları da aynı teknikle çalışıyor. TJ-90 ve TJ-300 motorlarından sonra ekibimiz bu motor ile çalışmaya başladı. Bu motorun geliştirilme gayesi, Milli Muharip Uçak’a giden yolda, teknoloji ve ekibimize tecrübe kazanımıdır."

Akşit sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 bin beygirlik güce ulaşacak"

"Motorumuzu boyut ve güç olarak seçtiğimizde, TF6000; 6000 librelik itkiyi temsil ediyor. Birde bunun altına alt yakıcı geliştiriyoruz, onu da eklersek TF10000 olacak, yaklaşık 10 bin beygirlik güce ulaşacak.

Bu güç sınıflarındaki motorlar, hem Kızılelma gibi insansız uçakların güç ihtiyacını sağlayabilecek, hem küçük hızlı hücum bot gemilerimizin güç ihtiyacını sağlayabilecek, hem de BOTAŞ gibi doğalgaz, petrol boru hatlarını işleten milli firmalarımızın doğalgaz kompresörü olarak ihtiyacını karşılayabilecek.

Çekirdek kısmında üretilen güç yaklaşık olarak 3500-4000 beygir arasında, bu beygir gücüde ATAK-II helikopterinin ihtiyacı olan güç sınıfına tekabül ediyor. Yani istediğimiz zaman bu motorun çekirdeğinden ATAK-II ve o sınıftaki bir 10 tonluk helikopter için de bir motor üretebilecek durumdayız.

Küçük bir yerde ciddi miktarda elektrik kullanmak için bu tip uçak motorların uygulamaları da var, boyutu da büyük olduğu için. 6 bin beygir gücüyle alt yakıcıyı da eklersek yaklaşık 10 bin beygir gücü ile Türkiye’de şuana kadar geliştirilmiş ve üretilmiş en büyük milli motor olarak söyleyebiliriz."

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