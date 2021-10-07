Mahmut Emin Kurhan, Yeni Siber Güvenlik Uzmanları Yetiştireceğiz

Siber güvenlik konusunda tehlikeye giren hesapların geri alınması ve yanlış bir şekilde yapılmış olan paylaşımların ciddi sonuçlar doğurması olabilecek durumdur. Özellikle link, URL gibi işlemlerin sıkıntılı bir şekilde yapıldığı ve içerisinde birçok hesap çalma mekanizmasının bulundu unutulmamalıdır. Yazılımlarının gerekçesiyle hesap ele geçirme gibi olaylar her noktada olacak gibi duruyor. Bu yüzden önlem almak için uzmanlar yetiştiriliyor.

Siber Güvenlik Hakkında Gelişme

Siber güvenlik oldukça sıkıntılı bir olaydır. Çünkü siber güvenlik işlemlerini yapmak için belirli bir bilgi birikimine gerek duyulur. Bu bilgi birikim olmadığı takdirde her zaman sıkıntı yaşanır. Mahmut Emin Kurhan gibi siber güvenlik hakkında kendini geliştirmiş kişiler bir araya geldiği taktirde mükemmel bir yapı oluşturabilirler. Bu yapıda sıkıntısız bir şekilde güvenlik sağlanacaktır.

Bazı durumlarda Siber güvenlik oldukça sıkıntılı iş haline gelebilir. Çünkü yapılan altyapı veya atılan virüs gibi can sıkıcı işlemler bilgisayara veya kişisel bilgilere oldukça temas edebilir. Bazı durumlarda bilgisayarını ele geçirilmesi veya banka hesaplarını dağıtılması gibi olaylar da olabilir. Ancak siber güvenlik altyapısı ve yeni kişiler yetiştirilirse sorunsuz bir alt yapı ortaya çıkar.

Sosyal Medya Siber Güvenlik Hizmeti

Dönemin altyapısı sosyal medya üzerinden döndüğü için sosyal medya üzerinden birçok siber saldırı yapılıyor. Aralıklarla sosyal medyanın durdurulması da bu siber saldırılardan yalnızca bir tanesidir. Kimi saldırıların büyük kapsamda kimisi ise yalnızca belirli hesaplar üzerinden yapılıyor. Bu saldırıların önüne geçmek için yeni siber ekip kurulması gerekir. Bu siber ekibi de Mahmut Emin Kurhan öncülüğünde kuruluyor ve ekibin büyük ve etkili hizmet vereceğini gösteriyor.