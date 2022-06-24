Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Mahmut Efendi vekil bıraktığı Hasan Kılıç nereli?

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunu İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hocaefendi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ömrünü Kur’an ve sünnete adayan Efendi hazretleri, cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğu olan Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına defnedilecek. Mahmud Efendi hayatta iken yerine vekil olarak Hasan Kılıç'ı tayin etmişti. Peki kimdir Hasan Kılıç, kaç yaşında, aslen nereli?

Mahmut Efendi Hazretleri kendisinden sonra kimi yerine bıraktı?

93 yaşında hayata veda eden İsmailağa Cemaatinin önderi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Mahmut Efendi’nin oğlu Ahmet Efendi vasiyeti de açıkladı. İsmailağa Cemaatinin yeni temsilcisi Hasan Efendi oldu. Ahmet Efendi, “Cenazeye katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Sizler uzun ömürler dilerim. Bize sorulan en çok sorulardan bir tanesi ‘Mahmut Efendi yerine kimi bırakacak?’ sorusuydu. Bizden vasiyeti anlatmamızı istedi. ‘Benden sonra’ tabirini kullanarak ‘Hasan Efendi’yi cemaatin temsilcisi ve başı olarak bırakıyorum’ demişti. Bu hakikati sizlerle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsmailağa Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?

Hasan Kılıç 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik yaptı.

Manevî dersimi Nuri Efendi vermişti. Efendi Baba Hazretleri ders vermediği zamanlarda damadı Nuri Efendi verirdi. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocamız vardı. Akyazı’da imamdı, vaaz verirdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ona “sakal bıraksın” diye haber gönderdi. İhsan Efendi de: “Kendisi bıraktı, bizden ne istiyor, oradan bize haber gönderiyor” dedi.