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Gündem Mahmut Efendi Hazretleri'nin torunundan Ümit Özdağ'ın aşağılık videosuna tepki: Kafa tasçı!
Gündem

Mahmut Efendi Hazretleri'nin torunundan Ümit Özdağ'ın aşağılık videosuna tepki: Kafa tasçı!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 21:50:00 -
Mahmut Efendi Hazretleri'nin torunundan Ümit Özdağ'ın aşağılık videosuna tepki: Kafa tasçı!

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu, cemaat ve tarikatları hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mahmut Efendi Hazretleri'nin fotoğrafının da yer aldığı videosuna tepki gösterdi.

Mültecilere yönelik açıklamalarıyla milleti kışkırtarak provokasyonların önünü açan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez de yönünü tarikat ve cemaatlere çevirdi.

Daha önce 'Türk devletini tarikat ve cemaatlerden temizleyeceğiz.' diyen Özdağ sosyal medya hesabından aşağılıkça bir video paylaşımda bulundu.

Cemaat ve tarikatları hedef aldı

Geçtiğimiz yıl 93 yaşında ahirete irtihal eden Mahmut Efendi Hazretleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının da yer aldığı videoda, "Türk devlerini tarikat ve cemaatlerden geri alıp Türk milletine verelim diyorsan Zafer Meclis'e" ifadeleri kullanıldı.

Özdağ'ın skandal paylaşımına Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu tepki gösterdi.

Ustaosmanoğlu'dan tepki

Ustaosmanoğlu Özdağ'ın paylaşımını alıntıladığı mesajda, "Efendimin o güzel resmini tarikat ve cemaatlere saldırmak için reklam konusu yaptın .. Kafa tasçı seninle hesaplaşıcaz" dedi.
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