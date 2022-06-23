Mahmut Efendi hazretlerinin duası!

Örnek yaşayışı ve yetiştirdiği onbinlerce Kur’an talebeleri ile ömrünü İslâmi Hizmete vakfetmiş, İsmailağa Cemaatinin Lideri, Değerli âlim ve Allah dostu, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendinin dün gece 93 yaşında Allah’ın rahmetine kavuştuğu haberi sevenlerini ziyadesiyle üzmüştür. İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Mahmud Efendi hazretlerinin yapığı dua:

İnsan evvela kendine dua etmeli.Ey Rabbimiz! Beni affet Ya rabbi. Babamı anamı da Ya Rabbi mağfiret et. Bütün Müminleri de mağfiret et ya Rabbi. Muhasebe günü kaim olduğu vakitte, kalktığı vakitte mahşer koptu vakitte tepimizi orda toplandığımız vakitte. Bu duayı ya Rabbi cümlemize tatbik ey ya Rabbel Alemin. Bu hal bu gafletten bizleri iki eyle ya Rabbel Alemin. Kör sağır yaşamaktan muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Sen bizimle berabersin ya Rabbi. Habersiz yaşatma bizi ya Rabbi. Haberli yaşat bizi ya Rabbi. Daima sana dayanan, sana yaslanan sana iltica edenlerden eyle bizi ya Rabbi. Dualarımızı kabul ey ya Rabbi. Vel hamdülillahirabbil alemin.