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Ekonomi Mahmut Arslan: Önemli ama yetersiz
Ekonomi

Mahmut Arslan: Önemli ama yetersiz

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Asgari ücretteki artış, önemli olmakla birlikte pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:39:00 -
Mahmut Arslan: Önemli ama yetersiz

Mahmut Arslan, “Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış önemli olmakla birlikte, pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu. “Yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı” diyen Arslan, bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep ettiklerini belirtti.

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