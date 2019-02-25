Mahmut Arslan güven tazeledi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Kızılcahamam’da “Birleşin” temasıyla gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Genel Yönetim Kurulu tekrar seçilerek güven tazeledi. Teşekkür konuşmasında ‘Hak-İş’in açtığı yolda birlikte mücadele vermeye devam edeceklerini’ belirten Arslan, şunları dile getirdi: “Birleşin kavramının önümüzdeki dönemde emek hareketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyor, yaşanmaya değer bir dünya için umutlu ve güven dolu yarınlara doğru duamız, davamız, devamız Hizmet-İş’te birleşin diyorum. Hizmet-İş’in bütün dünyada örnek bir sendika olduğunu tekrar görmüş olduk. Sendikamız sadece ülkemiz için değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüz binlerce emekçi bizi bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Genel Kurul sonucumuzun bütün emekçilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”