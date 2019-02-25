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Mahmut Arslan güven tazeledi

Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Mahmut Arslan başkanlığındaki Genel Yönetim Kurulu tekrar seçilerek güven tazeledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:43
Mahmut Arslan güven tazeledi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Kızılcahamam’da “Birleşin” temasıyla gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Genel Yönetim Kurulu tekrar seçilerek güven tazeledi. Teşekkür konuşmasında ‘Hak-İş’in açtığı yolda birlikte mücadele vermeye devam edeceklerini’ belirten Arslan, şunları dile getirdi: “Birleşin kavramının önümüzdeki dönemde emek hareketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyor, yaşanmaya değer bir dünya için umutlu ve güven dolu yarınlara doğru duamız, davamız, devamız Hizmet-İş’te birleşin diyorum. Hizmet-İş’in bütün dünyada örnek bir sendika olduğunu tekrar görmüş olduk. Sendikamız sadece ülkemiz için değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüz binlerce emekçi bizi bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Genel Kurul sonucumuzun bütün emekçilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:43
  1. Ankara
  2. Hizmet-İş Sendikası
  3. Kızılcahamam
  4. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan
  5. Genel Yönetim Kurulu
  6. Hak-İş

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