Mahmud Esad Coşan Vakfı 36 bin 224 adet kurban payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Her bir aşaması “Hakk için ve hakkıyla yapma” niyetiyle yürütülen kurban organizasyonunda; en iyisini en güzelini sunma gayreti ve çabasıyla dağıtım planlaması titizlikle yürütüldü.

MEC Vakfı Kurban Organizasyonunda, kurban vekalet kabulü devam ederken bir taraftan da kurban paylarının ulaştırılacağı ihtiyaç sahipleri tespit edildi. Dağıtım yapılabilecek illere ve bu illerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine göre planlama yapıldı. Hızlı ve sağlıklı bir dağıtım için tüm gönüllü ekipler tarafından hazırlıklar belirlenen plana uygun yürütüldü.

Afyon’daki tesislerde İslami usullere uygun olarak, veteriner hekim, din görevlisi ve noter gözetiminde tamamlanan kesim işlemleri sonrasında soğuk hava depolarında iki gün dinlendirilen etler, yine soğuk hava tertibatlı araçlarla dağıtımın yapılacağı illerdeki soğuk hava depolarına 13 Temmuz itibarıyla nakledildi.