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Aktüel Mahmud Efendi’nin cenazesine bayanlar katılacak mı?
Aktüel

Mahmud Efendi’nin cenazesine bayanlar katılacak mı?

Efendi Hazretlerinin cenaze törenine bayanlar katılacak mı? Mahmud Efendi’nin cenazesine bayanlara izin var mı? soruları Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa cemaati şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu’nun (Efendi hazretleri) vefat etmesi sonrası bayan ihvanları tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki Mahmud Efendi’nin cenazesine bayanlar katılacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:26:00 - 2022-06-23 11:27:00
Mahmud Efendi’nin cenazesine bayanlar katılacak mı?

İsmailağa Cemaati lideri ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi 93 yaşında Hakk'a yürüdü. İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne (Ali Haydar Efendi hazretlerinin yanına) defnedilecek.

Mahmud Efendi’nin cenazesine bayanlar katılacak mı?

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