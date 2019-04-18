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Mahmud Charr ile Anthony Joshua maçı için görüşmeler başladı

Türkiye sevdalısı olarak bilinen Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mahmoud Charr, geçtiğimiz yıl Klitschko’yu yenerek 12 yıllık şampiyonluk saltanatına son veren İngiliz boksör Anthony Joshua ile maç için görüşmelere başladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 23:25
Mahmud Charr ile Anthony Joshua maçı için görüşmeler başladı

Türkiye sevdalısı olarak bilinen Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mahmoud Charr, geçtiğimiz yıl Klitschko’yu yenerek 12 yıllık şampiyonluk saltanatına son veren İngiliz boksör Anthony Joshua ile maç için görüşmelere başladı.


1 Haziranda gerçekleştirilmesi düşünülen süper şampiyon Joshua ile Miller maçı dünya doping kurulu VADA’nın Miller’in dopingli madde kullandığı raporuyla bir anda alt üst oldu. Hemen yeni rakip araştırmalarına giren Joshua ve ekibi Arap dünyasının ilk dünya şampiyonu Türkiye sevdalısı Mahmoud Charr ve Bulgar boksör Kubrat Pulev üzerinde durmaya başladı. Bulgar boksörün geçtiğimiz günlerde bir maç sonrası kendisiyle röportaj yapan kadın muhabiri zorla öpmesi nedeniyle lisansının askıya alınması üzerine, en güçlü aday Mahmoud Charr olarak gösteriliyor. Bu karşılaşmayı uzun süreden beri beklediğini vurgulayan Charr, "Büyük bir zevkle bu maçı kabul edeceğim. Ben dünya şampiyonuyum, Joshua ise süper şampiyon. Şimdi kimin gerçekten en iyisi olduğunu belirlemek için karşılaşmamız gerekiyor. Ben hazırım bu karşılaşmaya. Maçı kazanarak süper şampiyon olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.


Bu arada geçtiğimiz günlerde yeniden kendi ismiyle ringe çıkacağını belirten Mahmoud Charr, "Instagram adresimi değiştirdim. Tüm Türk kardeşlerimden beni yeni ’mahmoudcharr’ adresinden takip etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.



Vedat Alyaz: "Görüşmelere başladık"


Mahmoud Charr’ın basın danışmanlığını yapan Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın Charr’ın hakkı olduğunu vurgulayarak, "Dünya sıralamasına bakarsan Charr ile ringe çıkması gerekiyor. Mahmoud WBA dalında 1 numara, Miller ise 4 numaraydı. Joshua’nın sporcumuzla karşılaşması gerekirken gidip 4 numaradaki adamı seçmesi zaten amacını göstermişti ancak adalet işte, şimdi hak yerini buldu. Yeniden karşı karşıya geldik, umarım bu kez adil olanı yapar ve 1 numaradaki Mahmoud Charr, ile karşılaşmayı kabul eder" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 23:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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