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Dünya Mahmud Abbas'tan BM'ye müdahale çağrısı
Dünya

Mahmud Abbas'tan BM'ye müdahale çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 01:35:00 -
Mahmud Abbas'tan BM'ye müdahale çağrısı

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Filistin'e yönelik katliamı devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'in saldırılarını durdurması için müdahale etme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e yönelik açıklamada bulundu. Ubeyde, "Düşmanımız insanlık ve ahlak dilinden anlamıyor, bizde anladıkları dilden konuşacağız." dedi.

İşte dakika dakika İsrail-Filistin savaşından gelişmeler;

Filistin'den BM'ye çağrı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Abbas, BM'ye, İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurması için derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abbas, Gazze Şeridi'nde bir insani felaketin önlenmesi için BM'nin müdahale etmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için uluslararası meşruiyetle onaylanmış görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, bölgede yaşanan gerilimin tek çözümünün İsrail'in, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti topraklarındaki işgaline son vermek suretiyle sağlanacak siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Genel Sekreter Guterres de BM'nin, Gazze Şeridi halkına acil insani yardım sağlanması ve devam eden gerilimin durdurulması amacıyla ilgili tüm uluslararası taraflarla temaslarda bulunulması için çaba gösterdiğini söyledi.
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Ayın aileden 14 kişi şehit oldu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu evin Filistinli Muhammed ve Ahmed el-Medhun kardeşlere ait olduğu aktarılan haberde, saldırıda Medhun Ailesinden 14 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde, evleri vurulan Medhun kardeşlerin anne ve babasının da 2021 yılında İsrail'in bölgeye düzenlediği hava saldırısında vefat ettiği bilgisine yer verildi.

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