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Aktüel Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.
Aktüel

Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:47:48 -
Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.
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