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Sağlık

Mahlebin faydaları nelerdir?

Eşsiz kokusu ile hamur işlerinin onur konuğu olan mahlebin yer ettiği en güzel yer simittir. Mahlep lezzeti ve kokusu kadar faydaları olan bir baharattır. Halk arasında meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı gibi isimlerle de isimlendirilen mahlep, özellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Peki, Mahlebin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

2019-10-31 23:03:00 -
Mahlebin faydaları nelerdir?

Eşsiz kokusu ile hamur işlerinin onur konuğu olan mahlebin yer ettiği en güzel yer simittir. Mahlep lezzeti ve kokusu kadar faydaları olan bir baharattır. Halk arasında meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı gibi isimlerle de isimlendirilen mahlep, özellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Peki, Mahlebin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Mahlep (Prunus mahaleb), gülgiller (Rosaceae) familyasından boylu çalı veya 8–10 m'ye ulaşan, kışın yaprağını döken bir ağaç türü. Yapraklar dairemsi ya da geniş yumurta biçiminde, boyları 3–6 cm, kenarları dişli, alt yüzlerinde ana damar boyunca tüyler vardır. Güzel kokulu çiçekleri beyaz renklidir. küçük veya 5–6 mm büyüklüğündeki meyve olgulaşınca siyah bir renk alır.

Mahlep nasıl kullanılır?

Kurutulan meyveleri baharat (Mahlep) olarak kullanılır. Özellikle hamur işi pastalara kendine has hoş bir koku vermektedir. Meyvelerin içindeki sert kabuklu tohumlar, yaygın biçimde baharat olarak kullanıldığı gibi ayrıca kuvvet verici, balgam ve idrar söktürücü ilâç ve afrodizyak olarak da değerlendirilir.

Mahlebin faydaları neler?

İdrar söktürücüdür.
Tonik etkisi vardır.
Astım, balgam sökücü olarak kullanılır.
Prostat büyümesinde,
Şekeri düşürmede faydalıdır,

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