  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mahkumlara korona mesaisi
Gündem

Mahkumlara korona mesaisi

Koronavirüsün en çok vurduğu Amerika’da hastane çalışanları yetersiz kalınca mahkumlara saati 2 dolardan salgından ölenlerin cesetlerini mobil morglara taşıma görevi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:00:00 -
Mahkumlara korona mesaisi

 Münübe Yılmaz 

Salgının en çok etkilediği Amerika’da insanlık dışı görüntüler kayda geçti... Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso Hapishanesi’ndeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

Ekonomik durumu kötü olanlar kabul etti

Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastane çalışanları, cesetleri mobil morglara taşımakta yetersiz kalınca yetkililer cezaevlerinde tuttukları mahkumlara teklifte bulundu. Teksas eyaletinde bulunan El Paso Hapishanesi’ndeki mahkumlara saati iki dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıma teklifini genellikle ekonomik durumu kötü olan mahkumların kabul ettiği belirtildi. Koronadan ölenleri taşıma mesaisine başlayan mahkumlar güvenlik güçleri gözetiminde hastanelerdeki cenazeleri çıkarıp, mobil morglara taşırken bu görüntüler ülke medyasına düştü. Görüntülerin basına sızmasının ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi
Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye küstah bir şekilde yaptırım tehdidinde bulundu. Beaune, Türkiy..
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır
Dünya

Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır

Ermenilerin Dağlık Karabağ işgali son bulurken KKTC’yi de tanımanın yolu açıldı. Pakistan ve Libya da hazır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay