Mahkumlara korona mesaisi
Koronavirüsün en çok vurduğu Amerika’da hastane çalışanları yetersiz kalınca mahkumlara saati 2 dolardan salgından ölenlerin cesetlerini mobil morglara taşıma görevi verildi.
Münübe Yılmaz
Salgının en çok etkilediği Amerika’da insanlık dışı görüntüler kayda geçti... Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso Hapishanesi’ndeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.
Ekonomik durumu kötü olanlar kabul etti
Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastane çalışanları, cesetleri mobil morglara taşımakta yetersiz kalınca yetkililer cezaevlerinde tuttukları mahkumlara teklifte bulundu. Teksas eyaletinde bulunan El Paso Hapishanesi’ndeki mahkumlara saati iki dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıma teklifini genellikle ekonomik durumu kötü olan mahkumların kabul ettiği belirtildi. Koronadan ölenleri taşıma mesaisine başlayan mahkumlar güvenlik güçleri gözetiminde hastanelerdeki cenazeleri çıkarıp, mobil morglara taşırken bu görüntüler ülke medyasına düştü. Görüntülerin basına sızmasının ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi.