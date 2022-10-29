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Siyaset “Mahkemeleri CHP’lilerin yöneteceğinin resmidir”
Siyaset

“Mahkemeleri CHP’lilerin yöneteceğinin resmidir”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bazı CHP’lilerin Yalova’da ağır ceza mahkemesi heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 17:57:00 -
"Mahkemeleri CHP’lilerin yöneteceğinin resmidir"

Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediyesinde “zimmete para geçirilmesi” iddiasıyla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın duruşmasında, CHP’lilerin, mahkeme heyetine gösterdiği tepkiye ilişkin videoyu izletti.

Mahkemeyi basmaya kınama

Türkiye’de büyük bir rezalet yaşandığını ve siyaset kurumunun lekelendiğini belirten Aydemir, CHP’li milletvekillerinin, istedikleri karar çıkmadığı gerekçesiyle “mahkemeyi basmaları”ndan duyduğu nefretin ve üzüntünün sınırının olmadığını söyledi. Yaşanan olayın, CHP’nin iktidar olması durumunda mahkemeleri bizzat kendilerinin yöneteceğinin resmi olduğunu vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti: “Allah muhafaza iktidar olsalar mahkemeleri böylesine baskı altına alırlar. Muhalefette olmalarına rağmen hakimlere yaptıklarına bakar mısınız? Muhalefet milletvekilleri bunlar ve arzu ettikleri karar çıkmamış diye hakimleri dövecekler orada.

Kadın hakimi döveceklerdi

Üstelik hakimlerden birisi de kadın. Bunlar hep kadın haklarından bahsediyorlar değil mi, kadına değer verdiklerinden bahsediyorlar. Verdikleri değer budur. Hayatın her sahasında kadını aşağılayan bunlar. Bu rezaleti herkes görsün. Bunların gerçek yüzü budur. Mağdur edebiyatı yapmalarına kimse inanmasın bunların. Fırsat buldukları an mazlum pozisyonuna sokmayacakları kitle yoktur. Türkiye için dünyaya nizam vermeye çalışan bir ekip var, öbür tarafta mahkeme basanlar, hakimleri baskı altına alanlar var. Bunların eline fırsat geçtiğinde yaşanacakları herkes bilsin.”

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